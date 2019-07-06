"Слуга народу" оскаржила рішення суду про пережеребкування партій

Партія "Слуга народу" подала касацію у Верховний Суд на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про проведення повторного жеребкування партій для визначення їх порядкових номерів у виборчих бюлетенях на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні партії в Соціальні мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми не дамо зірвати вибори! Політична партія "Слуга народу" подала до Касаційного суду апеляцію на рішення суду про повторне жеребкування", - сказано в ньому.

"Слуга народу" вважає, що пережеребкування може спричинити спотворення волі виборців, оскільки партії вже деякий час поширюють матеріали передвиборної агітації із зазначенням їх номерів в бюлетенях.

Крім того, партія зазначає, що через повторне жеребкування може бути неможливо передрукувати бюлетені, і, відповідно, вибори можуть не відбутися.

Також "Слуга народу" зазначає, що рішення суду першої інстанції спричиняє безповоротні витрати коштів державного бюджету та виборчих фондів партій.

Як повідомляли Українськi Новини, Центральна виборча комісія вважає рішення суду про пережеребкування партій таким, що зриває проведення позачергових парламентських виборів.

ЦВК має намір подати касацію і виконати будь-яке рішення Верховного Суду, проте у разі підтвердження рішення суду першої інстанції не встигне передрукувати бюлетені до виборів 21 липня.