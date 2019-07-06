СБУ удалила сообщение о краже бюджетных средств вице-премьером

С сайта и Facebook-страницы Службы безопасности Украины исчезли сообщения о разоблачении преступной схемы, организованной одним из вице-премьер-министров страны, позволяющей чиновникам коммунальных предприятий Винницкой области присваивать государственные деньги, сообщает "Страна".

Информация о том, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц, которые в последствии присваивали бюджетные средства, была опубликована в пятницу, 5 июля. Однако впоследствии сообщение исчезло с сайта и Facebook-страницы СБУ.

Между тем, речь шла о том, что назначенные вице-премьером руководители похищали государственные деньги во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области. Они вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, ценах на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

Скриншот: "Страна"

В Службе безопасности Украины имя вице-премьера не называли. Однако родом из Винницы в правительстве только один вице-премьер - Владимир Кистион - один из ближайших соратников премьер-министра Владимира Гройсмана. Во времена, когда Гройсман был мэром Винницы, Кистион был у него первым замом.

Как сообщали Українські Новини, вице-премьер Кистион задекларировал земучастки жены и более 700 тыс. гривен доходов в 2018.

Тем временем ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты.