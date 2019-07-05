У Президента Зеленского заявили, что у Мендель нет авто и именных номеров

Офис Президента отрицает наличие у спикера Владимира Зеленского Юлии Мендель автомобиля и именных номеров Mendel.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь "Зе!Команды" Ирина Победоносцева.

"Нет у нее машины, ни с номерами Мендель ни с другими", - заявила она.

Других деталей она не сообщила.

Таким образом Офис Президента прокомментировал распространяемую в Facebook информацию относительно наличия у Мендель авто с именными номерами.

Как сообщали Українськi, а тем временем, спикер Зеленского Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в ГПУ.

Ранее Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.