У Президента Зеленского заявили, что у Мендель нет авто и именных номеров

Офис Президента отрицает наличие у спикера Владимира Зеленского Юлии Мендель автомобиля и именных номеров Mendel.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь "Зе!Команды" Ирина Победоносцева.\r\n"Нет у нее машины, ни с номерами Мендель ни с другими", - заявила она.\r\nДругих деталей она не сообщила.\r\nТаким образом Офис Президента прокомментировал распространяемую в Facebook информацию относительно наличия у Мендель авто с именными номерами.\r\n\r\nКак сообщали Українськi, а тем временем, спикер Зеленского Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в ГПУ.\r\nРанее Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.