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05 июля 2019, пятница, 22:34 765
Политика 2019-07-05T22:35:53+03:00
Українські Новини
У Президента Зеленского заявили, что у Мендель нет авто и именных номеров

У Президента Зеленского заявили, что у Мендель нет авто и именных номеров

Офис Президента отрицает наличие у спикера Владимира Зеленского Юлии Мендель автомобиля и именных номеров Mendel.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь "Зе!Команды" Ирина Победоносцева.

"Нет у нее машины, ни с номерами Мендель ни с другими", - заявила она.

Других деталей она не сообщила.

Таким образом Офис Президента прокомментировал распространяемую в Facebook информацию относительно наличия у Мендель авто с именными номерами.

Как сообщали Українськi, а тем временем, спикер Зеленского Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в ГПУ.

Ранее Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.

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