Завтра Украину накроют дожди, грозы и шквалы, местами похолодает до +9

6 июля в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с, температура ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м\/с.Температура ночью +8...+14 градусов, днем +19...+26 градусов.\r\nВ Карпатах ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, температура ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса.\r\nНа курортах карпатского региона:\r\nВ Моршине без существенных осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.\r\nВ Трускавце без существенных осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +24...+24 градуса.\r\nВ Сваляве ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература ночью +9...+15 градусов, днем +19...+25 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература ночью +10...+16 градусов, днем +20...+27 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, в Луганской и Донецкой областях кое-где шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература ночью +9...+15 градусов, днем +20...+25 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, в Приазовье кое-где шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература ночью +14...+20 градусов, днем +23...+29 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов.\r\nВ Ялте местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +17..+19 градусов, днем +26...+28 градусов.\r\n5 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе непогода повалила полсотни деревьев: опубликованы фото последствий грозы.\r\nТем временем, синоптик предупредила о сложной погоде на неделю.