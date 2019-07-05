Завтра Украину накроют дожди, грозы и шквалы, местами похолодает до +9

6 июля в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с.Температура ночью +8...+14 градусов, днем +19...+26 градусов.

В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, температура ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса.

На курортах карпатского региона:

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +24...+24 градуса.

В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+15 градусов, днем +19...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10...+16 градусов, днем +20...+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Луганской и Донецкой областях кое-где шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью +9...+15 градусов, днем +20...+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье кое-где шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью +14...+20 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Ялте местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +17..+19 градусов, днем +26...+28 градусов.

5 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

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