подписаться на рассылку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 июля 2019, пятница, 16:41 653
Жизнь 2019-07-05T16:46:51+03:00
Українські Новини
Завтра Украину накроют дожди, грозы и шквалы, местами похолодает до +9

Завтра Украину накроют дожди, грозы и шквалы, местами похолодает до +9

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

6 июля в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с.Температура ночью +8...+14 градусов, днем +19...+26 градусов.

В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, температура ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса.

На курортах карпатского региона:

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +24...+24 градуса.

В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+15 градусов, днем +19...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10...+16 градусов, днем +20...+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Луганской и Донецкой областях кое-где шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью +9...+15 градусов, днем +20...+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье кое-где шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью +14...+20 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Ялте местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +17..+19 градусов, днем +26...+28 градусов.

5 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе непогода повалила полсотни деревьев: опубликованы фото последствий грозы.

Тем временем, синоптик предупредила о сложной погоде на неделю.

Больше новостей о: Прогноз погоды Шквальный ветер Непогода в Украине погода в Киеве погода в Карпатах

Архив
Новости
Под Киевом горели торфяники. Фото: kv.dsns.gov.ua
В Черниговской области депутат обматерил и избил председателя сельсовета 17:25
Доллар на межбанке продолжает стремительно дешеветь 17:12
Скандал с Зе-кандидатом: странная история с уликами по делу кандидата от "Слуги народа" в Харькове 17:07
В июне международные резервы увеличились до $20,6 млрд 16:51
Кличко презентовал первый открытый офис полиции в столичном метро 16:50
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
больше новостей
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok