Европа активно закупает украинский лук из-за аномальной жары

Этот год для лука был очень переменчивым. Цены то повышались на 350%, то падали. В начале июля они снова повысились. Одна из причин - это стабильно растущий спрос в странах ЕС. Об этом сообщает info.shuvar.

Урожай раннего лука в странах ЕС страдает от аномальной жары, запасы лука с 2018 года мизерные. Украина - самый близкий поставщик лука для этого региона.

По состоянию на 4 июля 2019 в хозяйствах Юга ранний лук экспортного качества только на этой неделе подорожала в пределах 15-20%, сегодня украинские фермеры его предлагают по 6,0-6,5 грн/кг. Наибольшие объемы украинского лука скупают Польша, Чехия, Румыния и Молдова.

На внутреннем рынке лук продается не так активно, как на экспорт, но цены в Украине тоже растут. Кроме внешнего спроса подорожание обусловлено сезонным фактором: сбор рассадной лука заканчивается, а первый ранний посевной лук появится на рынке не раньше чем через неделю.

По данным "Инфо-Шувар" лук на рынке "Нежданный" стоит от 6,5-7,5 грн/кг, на ОРСП "Шувар" лук предлагается по 7,5-9 грн/кг. На рынке Польши ранний лук стоит 0,40-0,45 EUR/кг.

Год назад лук в Украине стоил минимум в 1,5 раза дешевле.

Напомним, ранее на чверть подорожал борщевой набор.

После подорожания лука, Супрун отговаривала его есть.