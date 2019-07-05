подписаться на рассылку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 июля 2019, пятница, 14:25 16
Политика 2019-07-05T14:25:09+03:00
Українські Новини
Бубка опровергает обвинения в получении $1,5 млн взятки

Бубка опровергает обвинения в получении $1,5 млн взятки

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Сергей Бубка опровергает обвинения бывшего губернатора Рио-де-Жанейро (Бразилия) Сержиу Кабрала в получении 1,5 млн долларов взятки.

Об этом он написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию", - написал глава НОК.

Бубка также отметил, что экс-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак никогда не связывался с ним по поводу голосования на выборах за столицу Олимпиады-2016.

"Мои адвокаты напишут господину Диаку, чтобы попросить его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих показаниях ошибочно утверждает, что г-н Диак мог обеспечить мой голос", - написал он.

Бубка также добавил, что проинструктирует своих адвокатов использовать все имеющиеся в их распоряжении законные средства и сохранить все его права.

Как сообщали Українськi Новини, бывший губернатор Рио-де-Жанейро (Бразилия) Серхио Кабрал обвиняет президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубку и других руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) в получении взятки 1,5 млн долларов.

Ранее, в 2016 Бубку переризбрали членом исполкома МОК. 

Больше новостей о: НОК Взяточничество Сергей Бубка

Архив
Новости
Бубка опровергает обвинения в получении $1,5 млн взятки 14:25
Суд в Англии "заморозил" $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому" 14:12
НАПК составила протокол о коррупции руководителя секретариата ВСП Пушкаря 14:10
Кабмин назначил главой Таможни Нефедова 14:02
Зеленский уволил председателя и 2 уполномоченных АМКУ 13:57
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
У Зеленского отказались сообщить, кто ведет от него переговоры по газу с Россией 06:22 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok