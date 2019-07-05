Бубка опровергает обвинения в получении $1,5 млн взятки

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Сергей Бубка опровергает обвинения бывшего губернатора Рио-де-Жанейро (Бразилия) Сержиу Кабрала в получении 1,5 млн долларов взятки.\r\nОб этом он написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию", - написал глава НОК.\r\nБубка также отметил, что экс-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак никогда не связывался с ним по поводу голосования на выборах за столицу Олимпиады-2016.\r\n"Мои адвокаты напишут господину Диаку, чтобы попросить его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих показаниях ошибочно утверждает, что г-н Диак мог обеспечить мой голос", - написал он.\r\nБубка также добавил, что проинструктирует своих адвокатов использовать все имеющиеся в их распоряжении законные средства и сохранить все его права.\r\nКак сообщали Українськi Новини, бывший губернатор Рио-де-Жанейро (Бразилия) Серхио Кабрал обвиняет президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубку и других руководителей Международного олимпийского комитета (МОК) в получении взятки 1,5 млн долларов.\r\nРанее, в 2016 Бубку переризбрали членом исполкома МОК.