Кабмін призначив головою Митниці Нефьодова

Кабінет Міністрів призначив головою Державної Митної служби Максима Нефьодова.

Відповідне рішення прийнято під час засідання уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

В кінці червня Комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала головою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Після призначення Нефьодова має відбутися реєстрація юридичної особи, переведення працівників Державної фіскальної служби на митну службу (не менше 30%), а Кабмін має прийняти розпорядження про початок роботи нової структури.

Нефьодов також представив на засіданні уряду стратегію розвитку Державної митної служби.

Стратегія охоплює 5 основних напрямків: побудова E-митниці, яка передбачає електронізацію всіх процесів для зменшення суб'єктивізму, полегшення роботи інспекторів та прискорення митних процедур.

Кадрова реформа, завдяки якій співробітників переведуть на строкові контракти, передбачатиме поступове збільшення зарплат до ринкового рівня в регіоні, де базується персонал.

Плануються також інвестиції в митну інфраструктуру як за рахунок перевиконання плану надходжень, так і використання інструментів державно-приватного партнерства.

Завдяки цьому вдасться закупити сканери, ввести автоматичний ваговий контроль, камери з можливістю дистанційного управління, автоматичне розпізнавання номерів автомобілів.

Також передбачається інтеграція в митницю спільноти ЄС; гармонізація законодавства та імплементація найкращих практик: авторизовані економічні оператори, спільний контроль на кордоні, взаємне визнання результатів контролю, обмін митною інформацією, транскордонне співробітництво та обмін досвідом, розробка нової редакції Митного кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник міністра економіки Нефьодов став главою Митниці.

Тим часом, стало відомо, скільки заробляє майбутній глава Митниці Нефьодов.