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05 июля 2019, пятница, 13:57 687
Президент 2019-07-05T13:57:40+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил председателя и 2 уполномоченных АМКУ

Зеленский уволил председателя и 2 уполномоченных АМКУ

Президент Владимир Зеленский уволил председателя и 2 уполномоченных Антимонопольного комитета (АМКУ).

Об этом говорится в соответствующих указах Президента, передают Українськi Новини.

В частности указом №484/2019 был уволен председатель АМКУ Андрей Вовк.

Также указами №485/2019 и №486/2019 были уволены уполномоченные АМКУ Валений Плюхович и Агия Загребельская.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил Дублика и Карпенко заместителями главы СБУ.

Также Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця.

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