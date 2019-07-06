Яблучний сезон українських ранніх яблук розпочався: скільки коштують фрукти

Яблучний сезон врожаю в 2019 році можна вважати відкритим. Яблука не тільки корисні, але ще й дешеві, їх вартість впала на 48% з минулого року. 3 липня перші ранні яблука з'явилися на майданчику найбільшого в Західній Україні ринку ОРСП "Шувар". Про це повідомляє info.shuvar

"Завдяки прискореному дозріванню, перші яблука з'явилися на ринку на 10 днів раніше. Ціни першого врожаю майже не відрізняються від торішніх. Виробники розраховують в цьому сезоні продавати яблуко дорожче враховуючи низьку врожайність в українських садах і не дуже оптимістичні прогнози врожаю яблук у сусідній Польщі", - розповідає Тетяна Гетьман, керівник департаменту "Аналітика" ОРСП "Шувар".

Яблучний сезон відкрив сорт "Ерлі Женева". На оптовому ринку перші партії пропонуються від 10 -11 грн/кг. Рік тому раннє яблуко коштувало на «Шуварі» 9-10 грн/кг, а вже до середини липня 2019 ціни на нього впали до 5-8 грн/кг.



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