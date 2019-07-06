Яблучний сезон українських ранніх яблук розпочався: скільки коштують фрукти

Яблучний сезон врожаю в 2019 році можна вважати відкритим. Яблука не тільки корисні, але ще й дешеві, їх вартість впала на 48% з минулого року. 3 липня перші ранні яблука з'явилися на майданчику найбільшого в Західній Україні ринку ОРСП "Шувар". Про це повідомляє info.shuvar\r\n"Завдяки прискореному дозріванню, перші яблука з'явилися на ринку на 10 днів раніше. Ціни першого врожаю майже не відрізняються від торішніх. Виробники розраховують в цьому сезоні продавати яблуко дорожче враховуючи низьку врожайність в українських садах і не дуже оптимістичні прогнози врожаю яблук у сусідній Польщі", - розповідає Тетяна Гетьман, керівник департаменту "Аналітика" ОРСП "Шувар".\r\nЯблучний сезон відкрив сорт "Ерлі Женева". На оптовому ринку перші партії пропонуються від 10 -11 грн\/кг. Рік тому раннє яблуко коштувало на «Шуварі» 9-10 грн\/кг, а вже до середини липня 2019 ціни на нього впали до 5-8 грн\/кг. Як повідомляли Українські Новини, лохина стала однією з основних ягідних культур в Україні, обігнавши малину. Раніше був розвіяний міф про чорницю, яка покращує зір.