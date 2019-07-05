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05 липня 2019, пʼятниця, 13:18 13
Економіка 2019-07-05T14:15:02+03:00
Українські Новини
Банкіри прогнозують зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD і помірну девальвацію до кінця року

Банкіри прогнозують зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD і помірну девальвацію до кінця року

Банки прогнозують зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD і помірну девальвацію до кінця року.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

Серед причин поточного зміцнення курсу гривні банкіри назвали рекордні купівлі гривневих ОВДП нерезидентами.

"Причини зміцнення курсу гривні залишаються незмінними: рекордні купівлі гривневих ОВДП нерезидентами. Також до них додалися експортери-аграрії", - повідомив Антон Коваленко, директор департаменту казначейства і фінансових установ ОТП Банку.

При цьому представник Ідея Банку також повідомив, що головною причиною зміцнення гривні протягом червня - початку липня можна назвати активізацію нерезидентів щодо купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

"На останніх аукціонах, проведених Мінфіном, попит на гривневі інструменти становив понад 10 млрд гривень, а прибутковість по ОВДП становила 17-17,5%. Такі ставки є досить привабливими для нерезидентів, тому вони готові активно купувати державний борг, інвестуючи в Україні долари США і продаючи їх на міжбанківському ринку", - сказав банкір.

Щодо можливого подальшого зміцнення гривні, то представник ОТП Банку повідомив, що прогнози щодо курсу гривні залишаються позитивними.

"Наступний рівень підтримки - 25,50-25,60. Після цього прогнозуємо корекцію в бік 26,00. Поки що складно прогнозувати курс на кінець літа через непорозуміння інтересів нерезидентів в обсязі купівель ОВДП. Чи є у них межа курсу продажу долара? Ми вважаємо, що курс нижче 26,00 може відлякати інвесторів і змусити взяти паузу, поки рівень котирувань не повернеться до 26,00-26,50. Також викликає сумнів майбутнє зниження ставок. Можливо такий високий інтерес на аукціонах ОВДП викликаний високою ставкою і після зниження інвестори можуть також втратити інтерес до купівлі паперів", - повідомив Антон Коваленко.

"До кінця липня, а також і до кінця літа можна і надалі очікувати зміцнення національної валюти, у зв'язку з низькою діловою активністю і відсутністю необхідності купівлі енергоносіїв. За нашими прогнозами, курс буде в діапазоні 25,50/26,50", - очікують в Ідея Банку.

При цьому в ОТП Банку очікують, що курс на осінь буде в межах 26,75-27,25 UAH/USD, а до кінця року - можливо, 27,50-28 UAH/USD.

В Ідея Банку більш оптимістично налаштовані та прогнозують курс буде коливатися в межах 26-27 UAH/USD восени і до кінця поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня гривня на міжбанку знову зміцнилася на 13 копійок.

Тим часом, перед вихідними гривня злетіла: офіційний курс до іноземних валют.

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