Глава Совета судей Ткачук досрочно сложил полномочия

Глава Совета судей Олег Ткачук, который ранее заявил о давлении Администрации Президента, досрочно сложил полномочия.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Совета, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что в пятницу, 5 июля, началось внеочередное заседание Совета судей.\r\nНа нем Ткачук заявил о сложении полномочий в связи с участие в конкурсе на должность судьи Конституционного Суда.\r\n"Во избежание вопросов о наличии конфликта интересов, поскольку именно Совет судей Украины ответственный за проведение конкурса на должность судьи Конституционного Суда. На время проведения конкурса я слагаю с себя полномочия Председателя Совета судей и прекращаю участие в заседаниях ССУ до окончания конкурса", - сказал он.\r\nТкачук отметил, что орган судейского самоуправления способен самостоятельно решить любые вопросы, касающиеся развития судейского самоуправления.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 июня глава Ткачук заявил о давлении сотрудников Администрации (Офиса) Президента Владимира Зеленского на судей и подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.\r\nВ частности, он обвинил заместителя главы Администрации Руслана Рябошапку в попытке взять под контроль судебную систему в связи с проведением встречи 19 июня с заместителем председателя Совета судей Вадимом Бутенко. Рябошапка отмел все обвинения и заявил, что подаст в суд на Ткачука.\r\n