Глава Совета судей Ткачук досрочно сложил полномочия

Глава Совета судей Олег Ткачук, который ранее заявил о давлении Администрации Президента, досрочно сложил полномочия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета, передают Українськi Новини.

Указано, что в пятницу, 5 июля, началось внеочередное заседание Совета судей.

На нем Ткачук заявил о сложении полномочий в связи с участие в конкурсе на должность судьи Конституционного Суда.

"Во избежание вопросов о наличии конфликта интересов, поскольку именно Совет судей Украины ответственный за проведение конкурса на должность судьи Конституционного Суда. На время проведения конкурса я слагаю с себя полномочия Председателя Совета судей и прекращаю участие в заседаниях ССУ до окончания конкурса", - сказал он.

Ткачук отметил, что орган судейского самоуправления способен самостоятельно решить любые вопросы, касающиеся развития судейского самоуправления.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июня глава Ткачук заявил о давлении сотрудников Администрации (Офиса) Президента Владимира Зеленского на судей и подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

В частности, он обвинил заместителя главы Администрации Руслана Рябошапку в попытке взять под контроль судебную систему в связи с проведением встречи 19 июня с заместителем председателя Совета судей Вадимом Бутенко.

Рябошапка отмел все обвинения и заявил, что подаст в суд на Ткачука.