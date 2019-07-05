Проект "Стена": потеряна флешка с секретной информацией об обустройстве границы с Россией

Служба безопасности Украины начала расследовать потерю документа с секретной информацией по инженерно-техническому обустройству границы с Россией (проект "Стена").

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 11 января текущего года СБУ начала уголовное производство по ч.1 ст. 329 (потеря документов, содержащих гостайну) Уголовного кодекса.

Основанием для открытия дела стало то, что в неустановленное время директор ООО "Каунт Групп" Алексей Пегасин потерял вверенные ему материальные носители секретной информации с грифом "секретно".

Данная фирма является подрядчиком строительных работ при реализации проекта "Стена".

Установлено, что потерянный документ под названием "Рабочий проект "Инженерно-техническое обустройство государственной границы, шифр: 388-21-15-5 (корректировка)" существует в 5 экземплярах .

Два из них находятся в 1-м отдельном отделе капитального строительства Государственной пограничной службы, еще 2 экземпляра находились во владении директора "Каунт Групп", а 1 экземпляр находится в проектном институте СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о хищении 40,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена").