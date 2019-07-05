Проект "Стена": потеряна флешка с секретной информацией об обустройстве границы с Россией

Служба безопасности Украины начала расследовать потерю документа с секретной информацией по инженерно-техническому обустройству границы с Россией (проект "Стена").\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 11 января текущего года СБУ начала уголовное производство по ч.1 ст. 329 (потеря документов, содержащих гостайну) Уголовного кодекса.\r\nОснованием для открытия дела стало то, что в неустановленное время директор ООО "Каунт Групп" Алексей Пегасин потерял вверенные ему материальные носители секретной информации с грифом "секретно".\r\nДанная фирма является подрядчиком строительных работ при реализации проекта "Стена".\r\nУстановлено, что потерянный документ под названием "Рабочий проект "Инженерно-техническое обустройство государственной границы, шифр: 388-21-15-5 (корректировка)" существует в 5 экземплярах .\r\nДва из них находятся в 1-м отдельном отделе капитального строительства Государственной пограничной службы, еще 2 экземпляра находились во владении директора "Каунт Групп", а 1 экземпляр находится в проектном институте СБУ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июне Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о хищении 40,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена").