ЦВК скасувала реєстрацію ще восьми кандидатів у депутати

Вісім кандидатів у депутати Верховної Ради подали заяви про відмову балотуватися. Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію цих кандидатів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, повідомляється, що була скасована реєстрація восьми кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах.

За даними ЦВК, їх реєстрація була скасована у зв'язку з поданими заявами про відмову балотуватися.

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019, комісія скасувала реєстрацію 8 кандидатів у народні депутати України. А саме: Гудзенко В. М., Гудзенко В. А. - в ОВО № 92, Горбаль В. М. - в ОВО № 93, Таможный А. В. - в ОВО № 96, Андрікевич В. І., Анциферова Д. Ю., Баранський В. В, Баранський В. С. - в ОВО № 133", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Клюєв і Шарій більше не кандидати у депутати, ЦВК скасувала реєстрацію.

Раніше суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах Ради.