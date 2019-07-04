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04 липня 2019, четвер, 23:15 47
Зовнішня політика 2019-07-05T00:30:02+03:00
Українські Новини
МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через недружні висловлювання Сійярто

МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через недружні висловлювання Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: 2424.hu
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: 2424.hu

Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини Іштвана Ійдярто через недружні висловлювання міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

Зазначено, що т.в.о. міністра закордонних справ Єгор Божок запросив на бесіду посла Ійдярто в зв'язку висловлюваннями Сійярто, які не відповідають попереднім домовленостям.

"Під час бесіди т.в.о. міністра звернув увагу на те, що, незважаючи на всі зусилля української сторони, спрямовані на вирішення питань, які кидають тінь на дружній характер відносин між нашими державами, угорська сторона продовжує публічну риторику, яка викликає подив", - сказано в повідомленні МЗС.

Божок підкреслив, що МЗС здивували останні висловлювання міністра Сійярто в межах міжнародної конференції з питань реформ в Україні в Торонто (Канада), які не відповідають рекомендаціям "Венеціанської комісії" і попереднім домовленостям.

З його слів, українська сторона виконала рекомендації "Венеціанської комісії" і пішла назустріч угорській стороні щодо імплементації закону "Про освіту".

Т.в.о. голови МЗС Божок нагадав, що під час його візиту в травні поточного року до Будапешта українська сторона ініціювала розробку алгоритму врегулювання неконструктивних питань в українсько-угорських відносинах.

Відповіді на пропозиції української сторони поки не отримано.

Як повідомляли Українські Новини, глава МЗС Угорщини Сійярто назвав мовний закон "неприйнятним".

Тим часом Зеленський сподівається, що Угорщина відновить підтримку України в європейській та євроатлантичній інтеграції.

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