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04 июля 2019, четверг, 19:48 17
Силовые структуры 2019-07-04T19:48:20+03:00
Українські Новини
На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранен военный, еще двое - травмированы

На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранен военный, еще двое - травмированы

Боевики 16 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 1 военнослужаший ранен и 2 травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг 16 раз нарушил режим прекращения огня", - сказано в нем.

Украинские позиции были обстреляны из артиллерийских систем, минометов, пулеметов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 7 обстрелов, а в районе группировки "Север" - 9 обстрелов.

В результате обстрелов ранен 1 военный, еще 2 - получили боевую травму.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе сегодня, 4 июля, скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи.

Ранее, 1 июля, на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.

Больше новостей о: война на Донбассе Ситуация в зоне ООС ранен украинский военный

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