На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранен военный, еще двое - травмированы

Боевики 16 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 1 военнослужаший ранен и 2 травмированы.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток враг 16 раз нарушил режим прекращения огня", - сказано в нем.\r\nУкраинские позиции были обстреляны из артиллерийских систем, минометов, пулеметов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 7 обстрелов, а в районе группировки "Север" - 9 обстрелов.\r\nВ результате обстрелов ранен 1 военный, еще 2 - получили боевую травму.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе сегодня, 4 июля, скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи.\r\nРанее, 1 июля, на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.