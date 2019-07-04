На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранен военный, еще двое - травмированы

Боевики 16 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 1 военнослужаший ранен и 2 травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг 16 раз нарушил режим прекращения огня", - сказано в нем.

Украинские позиции были обстреляны из артиллерийских систем, минометов, пулеметов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 7 обстрелов, а в районе группировки "Север" - 9 обстрелов.

В результате обстрелов ранен 1 военный, еще 2 - получили боевую травму.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе сегодня, 4 июля, скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи.

Ранее, 1 июля, на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.