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04 июля 2019, четверг, 19:40 34
Политика 2019-07-04T19:43:44+03:00
Українські Новини
Портнов хочет расширить закон о люстрации на всех чиновников режима Порошенко

Портнов хочет расширить закон о люстрации на всех чиновников режима Порошенко

Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов предлагает расширить закон о люстрации на всех чиновников режима экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Портнов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Разработал короткий законопроект об изменении закона о люстрации - запрещается занимать любые государственные должности лицам, назначенным в период правления предыдущего политичного режима с 22 февраля 2014 года по 20 мая 2019-го", - написал он.

Портнов утверждает, что законопроект полностью соответсвует Конституции, европейским стандартам и социологическим ожиданиям.

"Предлагаем новому парламентскому большинству сразу после выборов поставить в этом вопросе точку", - сказано в посте.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля на телевизионном канале "Прямой", принадлежащем Порошенко, прошла санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

ГБР в рамках уголовных производств по заявлениям Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Ранее Портнов зарегистрировал в ГБР 5 заявлений на Петра Порошенко, в которых он обвинил бывшего Президента Украины в попытке узурпировать судебную власть. Также Порошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.

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