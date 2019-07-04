Портнов хочет расширить закон о люстрации на всех чиновников режима Порошенко

Юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов предлагает расширить закон о люстрации на всех чиновников режима экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Портнов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Разработал короткий законопроект об изменении закона о люстрации - запрещается занимать любые государственные должности лицам, назначенным в период правления предыдущего политичного режима с 22 февраля 2014 года по 20 мая 2019-го", - написал он.

Портнов утверждает, что законопроект полностью соответсвует Конституции, европейским стандартам и социологическим ожиданиям.

"Предлагаем новому парламентскому большинству сразу после выборов поставить в этом вопросе точку", - сказано в посте.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля на телевизионном канале "Прямой", принадлежащем Порошенко, прошла санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

ГБР в рамках уголовных производств по заявлениям Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Ранее Портнов зарегистрировал в ГБР 5 заявлений на Петра Порошенко, в которых он обвинил бывшего Президента Украины в попытке узурпировать судебную власть. Также Порошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.