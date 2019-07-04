Возле Туниса затонула лодка с мигрантами: живыми нашли троих человек, более 80 пропали без вести

Вчера, 3 июля, у берегов Туниса затонула лодка с как минимум 86 мигрантами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Международную организацию по миграции.\r\nТак, сообщается, что в результате происшествия трем людям удалось выжить, один человек погиб, а остальные пропали без вести.\r\nОтмечается, что тонущая лодка была замечена тунисскими рыбаками, они же и спасли четырех человек. Один из спасенных, мужчина из Кот-д'Ивуара, скончался в больнице.\r\nИзвестно, что авария произошла вечером 3 июля у берегов тунисского города Зарзис.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Индонезии затонул пассажирский паром: погибли не менее 15 человек.\r\nТакже в Индонезии затонул грузовой корабль, экипаж пропал безвести.\r\nРанее украинцам посоветовали не ехать в Тунис из-за террористической угрозы.