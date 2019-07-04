У Києві чоловік намагався послати бойові гранати через "Укрпошту"

В одному зі столичних відділень "Укрпошти" стався кричущий випадок. В будинок поштової компанії зайшов чоловік і спробував відправити посилку з гранатами. На щастя, смертельно небезпечний вантаж так і не дійшов до свого адресата.

НП сталася в середу, 3 липня, близько 19:00 у відділенні "Укрпошти" за адресою, вулиця Лятошинського, 14. Про це повідомляє Інформатор.

Охоронці поштового відділення повідомили прибулим на місце події поліцейським, що невідомий чоловік увійшов до будівлі "Укрпошти" і упакував в посилку гранату. Оператор повідомив, що відправник був на зріст близько 170 сантиметрів, худорлявої статури з чорними волоссям і смаглявою шкірою.

На місці події працювала вибухотехнічна служба та слідчо-оперативна група. Перевіривши небезпечну посилку, вибухотехніки повідомили, що в ній лежали три пластмасові корпуси (муляжу) гранати: два Ф1, і один РГД-5. Крім того, в ній також були три муляжу запалів, і два бойових важеля від гранати.

Як повідомляли Українські Новини, двоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху гранати у Дніпропетровській області, знаходяться у важкому стані. Двоє постраждалих вже прооперовані.

Раніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.