Трамп влаштує військовий парад з демонстрацією нового озброєння в День Незалежності США

Сьогодні, 4 липня, в США відзначається День Незалежності. Дональд Трамп вирішив з цього приводу організувати військовий парад. Проте багато хто побоюється, що він перетворить дійство в передвиборчу агітацію. Про це пише CNN.

Очікується велика кількість військових, широкий спектр зброї, танки "M1 Abrams", а також новий військовий вертоліт "VH-92 Marine One President".



Зазначається, що військові не можуть брати участь у політичних кампаніях. У Пентагоні також дискутували і на предмет доцільності виставлення на показ американського озброєння.

Крім цього, громадськість незадоволена і витрачанням значних коштів на проведення цього параду. Зокрема, Служба національних парків США вже направила на організаційні витрати близько 2,5 мільйона доларів. Також влада округу Колумбія вже заговорила про відшкодування коштів від уряду США за пошкодження доріг під час танкового параду.



На своїй сторінці у Twitter Трамп анонсував велике шоу за участю салютів. Парадів з військовою технікою у Вашингтоні не було з початку 90-х.



Як повідомляли Українські Новини, Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні.



Раніше Трамп зустрічався з Кім Чен Ином на кордоні двох Корей.