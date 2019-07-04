В Карпатах массово отравились туристы, среди них есть дети

В Верховинском районе Ивано-Франковской области госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление восемь туристов из Одесской и Кировоградской областей. Среди пострадавших - трое детей. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"По состоянию на 05:00 04.07.2019 до Верховинского ЦРБ с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит, средней степени тяжести госпитализированы восемь человек, из них трое детей, жителей Одесской и Кировоградской областей, которые в составе группы туристов 13 чел. отдыхали в горной местности на территории Верховинского района", - сообщает управление ОГА.

Впервые спасатели получили сообщение о резком ухудшении самочувствия вчера вечером, 3 июля. На вызов прибыла машина скорой помощи и отправила пострадавших в центральную больницу Верховины.

Пострадавшие проходят лечение. На данный момент также выясняются все нюансы происшествия. Специалисты пытаются определить причину массового заболевания.

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