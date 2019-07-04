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04 июля 2019, четверг, 13:09 894
Происшествия 2019-07-04T15:30:04+03:00
Українські Новини
В Карпатах массово отравились туристы, среди них есть дети

В Карпатах массово отравились туристы, среди них есть дети

В Верховинском районе Ивано-Франковской области госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление восемь туристов из Одесской и Кировоградской областей. Среди пострадавших - трое детей. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"По состоянию на 05:00 04.07.2019 до Верховинского ЦРБ с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит, средней степени тяжести госпитализированы восемь человек, из них трое детей, жителей Одесской и Кировоградской областей, которые в составе группы туристов 13 чел. отдыхали в горной местности на территории Верховинского района", - сообщает управление ОГА.

Впервые спасатели получили сообщение о резком ухудшении самочувствия вчера вечером, 3 июля. На вызов прибыла машина скорой помощи и отправила пострадавших в центральную больницу Верховины.

Пострадавшие проходят лечение. На данный момент также выясняются все нюансы происшествия. Специалисты пытаются определить причину массового заболевания.

Как сообщали Українські Новини, в Мелитополе 15 детей "подкосила" ротавирусная инфекция после похода в развлекательный центр.

Ранее в Днипре 13 школьников заразились в столовой острой кишечной инфекцией. На момент проверки в школе было 1 тыс. 112 детей, из которых 204 ребенка были учениками начальных классов школы № 126 и временно учились в стенах чужой школы из-за ремонта в своей. 

Кроме того, после того, как в Черкассах произошло массовое отравление детей, в Беляевском районе Одесской области в результате распыления газа на территории одной из школ в больницу с предварительным диагнозом ожог дыхательных путей перечным газом были доставлены 36 учеников.

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