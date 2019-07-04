Студента из Марокко зарезали на пляже в Одессе, полиция задержала убийцу

Сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемого в убийстве студента из Марокко в Одессе.\r\nОб этом сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области, передают Українські Новини.\r\nПредварительно установлено, что 24-летний подозреваемый в ходе конфликта ударил ножом в грудь своего оппонента – 20-летнего студента из Марокко.\r\nИнцидент произошел возле одного из развлекательных заведений Одессы.\r\nНачато расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).\r\nРанее СМИ писали, что инцидент произошел возле известного одесского пляжа Ланжерон в Приморском районе города.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе на пляже упал башенный кран, погиб рабочий. Также в Одессе на пляже произошла драка с участием депутата.\r\nРанее на одном из одесских пляжей сгорели 16 домиков для отдыха.\r\nТакже студент-иностранец внезапно выбросился с 14 этажа в Киеве. Кроме того, в Киеве иностранца избили за замечание, произошла драка со стрельбой.