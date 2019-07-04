Студента з Марокко зарізали на пляжі в Одесі, поліція затримала вбивцю

Співробітники Національної поліції затримали підозрюваного у вбивстві студента з Марокко в Одесі.

Про це повідомила прес-служба Управління Нацполіції в Одеській області, передають Українські Новини.

Попередньо встановлено, що 24-річний підозрюваний під час конфлікту вдарив ножем у груди свого опонента - 20-річного студента з Марокко.

Інцидент стався біля одного з розважальних закладів Одеси.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Раніше ЗМІ писали, що інцидент стався біля відомого одеського пляжу Ланжерон в Приморському районі міста.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі на пляжі впав баштовий кран, загинув робітник. Також в Одесі на пляжі сталася бійка з участю депутата.

Раніше на одному з одеських пляжів згоріли 16 будиночків для відпочинку.

Також студент-іноземець раптово викинувся з 14 поверху у Києві. Крім того, в Києві іноземця побили за зауваження, сталася бійка зі стріляниною.