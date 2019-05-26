подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
26 мая 2019, воскресенье, 12:25 1233
Происшествия 2019-05-26T12:25:38+03:00
Українські Новини
Драка со стрельбой в Киеве: иностранца избили за замечание

Драка со стрельбой в Киеве: иностранца избили за замечание

Драка со стрельбой.
Драка со стрельбой.

В субботу, 25 мая, в Киеве возле общежития Национального авиационного университета произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Известно, что происшествие случилось поздно вечером на ул. Нежинская. Иностранец 1993 года рождения приехал к своим друзьям. Мужчина не дождался их и пошел обратно к своей машине, но там заметил двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины нецензурно ругались, иностранец сделал им замечание и тогда на него напали неизвестные.

Мужчины начали избивать иностранца, один из нападавших достал оружие и выстрелил вверх. На место происшествия вызвали правоохранителей. Во время обыска они нашли 2 пистолета - пневматический и стартовый.

Сотрудники полиции решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье "Хулиганство". По предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет, правоохранители задержали одного причастного к тому, что произошло.

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре мужчина устроил стрельбу из окна квартиры: пенсионер ранен в голову

5 июля неизвестный застрелил полицейского в Шевченковском районе Киева.

Больше новостей о: Нападение Стрельба Драка Иностранец

Архив
Новости
В Украине объявили штормовое предупреждение и уровень опасности 1-й степени 12:52 Карта
Драка со стрельбой в Киеве: иностранца избили за замечание 12:25
В ЕС проходят выборы нового Европарламента 11:54
Взятка чиновнику. Фото: vpzhr.gp.gov.ua
В Ровенской области начальник управления Госархстройинспекции попался на взятке в 0,4 млн гривен 11:25
Стабильность тарифов для населения должна поддержать атомная и гидроэнергия, - Котко 10:54
больше новостей
Омелян нахамил Зеленскому: ты максимум лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе 11:44
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Представители 11 поместных православных церквей прибыли к патриарху Кириллу 19:38
Шквалы и град с прояснениями: синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева 06:00 Карта
больше новостей
Омелян нахамил Зеленскому: ты максимум лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе 11:44
НАБУ закрыло дело о незаконном назначении себе премий экс-главой НАПК Корчак 08:16
Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень 18:53
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Ракетные испытания в Одесской области. Скриншот:
Видео дня: захватывающие испытания мощных ракетных систем прошли под Одессой 19:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok