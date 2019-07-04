Чем запомнилось 4 июля: главные праздники и приметы этого дня

4 июля - день празников в Украине и в мире

4 июля - день празников в Украине и в мире

Сегодня, 4 июля, в Украине празднуют День судового эксперта (с 2009 года), а также День Национальной полиции Украины. Українські Новини расскажут о самых главных событиях в истории, а также о главных приметах на 4 июля.

В США сегодня отмечают День Независимости, в Италии - День Гарибальди, в Тонга - День короля, в Латвии - День жертв геноцида, на Каймановых островах - День конституции, а на Багамских островах - День королевы. Именинники - Терентий, Юлиан (Юлий).

4 июля в народе



В народе 4 июля отмечается Ульянин день. Говорили, что в древние времена жили двое влюбленных на имя Ульян и Ульяна. Однажды Ульян ходил полями и лугами, звал Ульяну, а та сидела на берегу, засмотревшись на воды бурной реки. Пришла Ульяна только вечером, прибежала на луг, но Ульян в это время пошел к реке другим путем. Так Ульян и Ульяна разминулись, а сейчас до сих пор не могут встретиться.

Было принято в этот день собирать липу, которая, согласно древним верованиям и приметами, могла спасать человека от сглаза.

Цвет липы, собранный в этот день, будет обладать целебной силой.

Если липа во дворе засохла - ждите беды.

Если растения 4 июля поражены мучнистой росой - именно сегодня нужно бороться с этим вредителем.

В этот день готовили специальный липовый порошок, который может залечивать ожоги и останавливать кровотечение. Известно, что девушки на Руси использовали липу в косметических целях. Например, липовый настой делал кожу мягкой и гладкой, а сок укреплял волос.

Важные и интересные события в истории

1631 - в Париже открылось первое агентство занятости - адресное бюро.

1776 - была подписана Декларация независимости США от Великобритании.

1819 - из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы "Восток" и "Мирный" под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. Эта экспедиция открыла шестой континент - Антарктиду.

1862 - Чарльз Доджсон придумал сказку о девочке Алисе, а через 3 года в этот же день была издана книга "Алиса в Стране Чудес» под псевдонимом Льюиса Кэрролла.

1886 - в Нью-Йорк доставили статую Свободы.

1941 - закончилось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.

1946 - Кенигсберг переименован в Калининград.

1950 - в эфир вышла радиостанция "Радио Свобода".

1991 - в Киеве вышел первый номер газеты "Украина молодая".

2005 - снаряд, запущенный аппаратом Deep Impact попал в комету "Темпеля-1" и прервал от нее кусок. Этот эксперимент был организован НАСА, чтобы уточнить теории происхождения и эволюции Солнечной системы.

Напомним, ранее синоптик дала прогноз погоды на Ивана Купала и до конца недели.

Укргидрометцентр сообщил об ухудшении погоды на юге: ожидаются дожди, грозы и шквалы.