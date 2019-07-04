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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 липня 2019, четвер, 10:40 82
Зовнішня політика 2019-07-04T13:15:03+03:00
Українські Новини
Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом

Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом

Путін. Скріншот russian.rt/YouTube
Путін. Скріншот russian.rt/YouTube

Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб Президент Володимир Зеленський почав переговори з окупантами і припинив називати їх сепаратистами. Також він вимагає, що Україна виконувала мінські угоди, які, на думку Путіна, вона ігнорує.

Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, повідомляє російське агентство "ТАСС".

"(Конструктивний діалог з Києвом, - ред.) можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки, в тому числі вступить в прямі контакти зі своїми співгромадянами на Донбасі, припине називати їх сепаратистами. Якщо українська влада буде виконувати мінські угоди, а не ігнорувати їх", - сказав Путін.

Він додав, що "громадяни України чекають від Зеленського та його команди не декларацій, а реальних дій, швидких змін на краще" і що "новій українській владі доведеться вирішувати проблеми, що залишилися від колишнього керівництва країни".

"Насильницька українізація, заборони на використання рідної для мільйонів громадян України російської мови, включаючи викладання у вишах і школах, розгул неонацизму, громадянський конфлікт на південному сході країни, намагання колишньої влади зруйнувати крихкий міжконфесійний мир - це лише мала частина непривабливого "багажу", з якими доведеться розбиратися новому Президенту", - вважає Путін.

"І, звичайно, київська влада має нарешті зрозуміти, що загальним інтересам відповідає не конфронтація між Росією і Україною, а розвиток прагматичного співробітництва на основі довіри та взаєморозуміння. Ми до цього готові", - заявив Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде. Пізніше Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але".

Тим часом голова Офісу Президента Богдан за переговори з Росією.

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