Во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Торонто (Канада) и на которой присутствовал министр внутренних дел Арсен Аваков, активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?".\r\nОб этом сообщила председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Устроили Авакову теплый прием в Канаде. Кто заказал Катю Гандзюк?", - написала Печончик.\r\n\r\nТак, во время речи Авакова в ходе конференции активисты подняли плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?".\r\n\r\n\r\n\r\nАкция "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Канаде. Фото: Тетяна Печончик\/Facebook\r\nМинистр внутренних дел проигнорировал акцию. В своем микроблоге Twitter Аваков сообщил о встрече с министром обороны Канады Харджитом Саджаном, во время которой обсуждалось взаимодействие ВСУ с канадскими вооруженными силами и закупка новой техники.\r\n"Вместе с тем, вопросы безопасности это не только линия разграничения, а и общественные настрои. Механизм демократических выборов является ключевым", - написал Аваков.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова. Также активисты с фаерами и фейерверками облили кровью порог Херсонской ОГА.\r\nТем временем отец Гандзюк попросил Президента о закрытой встрече, Зеленский согласился.