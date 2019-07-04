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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 июля 2019, четверг, 09:50 2957
Общество 2019-07-04T10:04:04+03:00
Українські Новини
Устроили "теплый прием": Во время речи Авакова в Канаде активисты спросили, кто заказал Катю Гандзюк

Устроили "теплый прием": Во время речи Авакова в Канаде активисты спросили, кто заказал Катю Гандзюк

Акция
Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Канаде. Фото: Тетяна Печончик/Facebook

Во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Торонто (Канада) и на которой присутствовал министр внутренних дел Арсен Аваков, активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Об этом сообщила председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик на своей странице в соцсети Facebook.

"Устроили Авакову теплый прием в Канаде. Кто заказал Катю Гандзюк?", - написала Печончик.

Так, во время речи Авакова в ходе конференции активисты подняли плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Акция Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Канаде. Фото: Тетяна Печончик/Facebook

Министр внутренних дел проигнорировал акцию. В своем микроблоге Twitter Аваков сообщил о встрече с министром обороны Канады Харджитом Саджаном, во время которой обсуждалось взаимодействие ВСУ  с канадскими вооруженными силами и закупка новой техники.

"Вместе с тем, вопросы безопасности это не только линия разграничения, а и общественные настрои. Механизм демократических выборов является ключевым", - написал Аваков.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова. Также активисты с фаерами и фейерверками облили кровью порог Херсонской ОГА.

Тем временем отец Гандзюк попросил Президента о закрытой встрече, Зеленский согласился.

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