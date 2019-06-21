Отец Гандзюк попросил президента о закрытой встрече, Зеленский согласился

Отец погибшей Екатерины Гандзюк Виктор попросил о закрытой встрече с президентом Владимиром Зеленским касательно расследования убивства его дочери. Зеленский согласился и предложил встретиться в АП. Обращение к Зеленскому Гандзюк разместил на своей странице в Facebook, а Зеленский ответил ему в комментариях.

Так, в опубликованном открытом письме Гандзюк называет текущие результаты расследования убийства его дочери неудовлетворительными.

"Исполнители получили смешные приговоры, как за кражу велосипеда. Организатор заграницей, и еще не в международном розыске. Заказчики на свободе, один руководит областью, другие говорят, собираются в парламент. Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Гандзюк.

Кроме того, отец активистки напомнил, что, баллотируясь, Зеленский требовал у предшественника - Петра Порошенко - наказать убийц Екатерины Гандзюк.

"Сегодня президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите. Позавчера Кате исполнилось бы тридцать четыре... ", - добавил отец Гандзюк.

Под постом Гандзюк на следующий день появился комментарий верифицированной страницы президента в Facebook, в котором отцу Гандзюк предлагается встреча в Администрации президента.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура просит суд приговорить к 6,5 годам тюрьмы экс-бойца АТО Торбина за убийство Гандзюк.

Тем временем, подозреваемый в убийстве Гандзюк криминальный авторитет Левин заочно арестован.

Ранее отец Гандзюк заявил, что за ним следят "неизвестные на автомобиле".