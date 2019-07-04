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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 липня 2019, четвер, 09:50 29
Суспільство 2019-07-04T12:45:03+03:00
Українські Новини
Влаштували "теплий прийом": Під час промови Авакова в Канаді активісти спитали, хто замовив Катю Гандзюк

Влаштували "теплий прийом": Під час промови Авакова в Канаді активісти спитали, хто замовив Катю Гандзюк

Акція
Акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Канаді. Фото: Тетяна Печончик/Facebook

Під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Торонто (Канада) і на якій був присутній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Про це повідомила голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Влаштували Авакову теплий прийом в Канаді. Хто замовив Катю Гандзюк?", - написала Печончик.

Так, під час промови Авакова в ході конференції активісти підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?".

АкціяАкція "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Канаді. Фото: Тетяна Печончик/Facebook

Міністр внутрішніх справ проігнорував акцію. У своєму мікроблозі Twitter Аваков повідомив про зустріч з міністром оборони Канади Харджитом Саджаном, під час якої обговорювалася взаємодія ЗСУ з канадськими збройними силами та закупівля нової техніки.

"Разом з тим, питання безпеки це не тільки лінія розмежування, а й громадські настрої. Механізм демократичних виборів є ключовим", - написав Аваков.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова. Також активісти з фаєрами і феєрверками облили кров'ю поріг Херсонської ОДА.

Тим часом батько Гандзюк попросив Президента про закриту зустріч, Зеленський погодився.

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