Під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходила в Торонто (Канада) і на якій був присутній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?".\r\nПро це повідомила голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Влаштували Авакову теплий прийом в Канаді. Хто замовив Катю Гандзюк?", - написала Печончик.\r\n\r\nТак, під час промови Авакова в ході конференції активісти підняли плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?".\r\n\r\n\r\n\r\nАкція "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Канаді. Фото: Тетяна Печончик\/Facebook\r\nМіністр внутрішніх справ проігнорував акцію. У своєму мікроблозі Twitter Аваков повідомив про зустріч з міністром оборони Канади Харджитом Саджаном, під час якої обговорювалася взаємодія ЗСУ з канадськими збройними силами та закупівля нової техніки.\r\n"Разом з тим, питання безпеки це не тільки лінія розмежування, а й громадські настрої. Механізм демократичних виборів є ключовим", - написав Аваков.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова. Також активісти з фаєрами і феєрверками облили кров'ю поріг Херсонської ОДА.\r\nТим часом батько Гандзюк попросив Президента про закриту зустріч, Зеленський погодився.