НБУ утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев

Национальный банк сократил утилизацию банкнот на 6,4% до 263,6 млн штук в январе-мае текущего года.

Об этом Українським Новинам сообщили в НБУ.

При этом в денежном эквиваленте сумма утилизированной гривны увеличилась на 13,8% до 23,1 млрд гривен.

Национальным банком Украины за 5 месяцев 2019 было утилизировано не пригодных к обращению банкнот в количестве 263,6 млн штук на общую сумму 23,1 млрд гривен, в том числе по номиналам: 1 гривна – 18,9 млн штук на сумму – 18,9 млн гривен, 2 гривны – 11,4 млн штук на сумму 22,7 млн гривен, 5 гривен – 20,2 млн штук на сумму 101,2 млн гривен, 10 гривен - 29,0 млн штук на сумму 290,1 млн гривен, 20 гривен – 23,6 млн штук на сумму 471,5 млн гривен, 50 гривен – 47,2 штук на сумму 2 362,1 млн гривен, 100 гривен – 51,5 млн штук на сумму 5 149,2 млн гривен, 200 гривен – 54,1 млн штук на сумму 10 830,9 млн гривен, 500 гривен – 7,7 млн штук на сумму 3 839,1 млн гриве.

Изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации).

Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (Киев).

Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты.

Восстановить порезанную банкноту невозможно.

То есть процесс уничтожения представляет собой мелкофракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.

В 2018 НБУ утилизировал 663 млн банкнот на 47,4 млрд гривен.

Это меньше по количеству на 16,7% и по сумме на 6,2% чем в 2017 году ( 795,7 млн банкнот на 50 576,7 млн гривен).

В 2018 году было утилизировано банкнот номиналом: 1 гривна – 63,4 млн штук на 63,4 млн гривен, 2 гривны – 38,6 млн штук на 77,2 млн гривен, 5 гривен – 61,9 млн штук на 309,4 млн гривен, 10 гривен – 79,5 млн штук на 795,4 млн гривен, 20 гривен – 66 млн штук на 1 320,8 млн гривен, 50 гривен – 115,7 млн штук на 5 784,7 млн гривен, 100 гривен – 122,7 млн штук на 12 266,6 млн гривен, 200 гривен – 102,7 млн штук на 20 537,3 млн гривен и 500 гривен – 12,5 млн штук на 6 265,2 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 70,2 млрд гривен, или почти 2,7 млрд долларов (по курсу Национального банка на 3 июля) по внешним долгам.

Канада решила выделить более 45 млн долларов на поддержку Украины.