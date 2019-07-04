Сегодня в Киеве на мосту Патона ограничит движение транспорта

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение транспорта на правобережной развязке моста имени Патона с 20:00 4 июля до 8:00 5 июля в связи с ремонтом покрытия.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.\r\nСообщается, что 4 июля в связи с началом ремонта на правобережной развязке моста Патона запланировано снятие верхнего слоя асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей).\r\nОтмечается, что основные работы будут выполняться ночью.\r\nКП приносят извинения за временные неудобства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, с 13 июня в Киеве перекрыли две полосы движения на Южном мосту в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. \r\nКроме того, из-за жары в Киеве ограничивали движение грузовых авто.\r\nТем временем в Киеве отменили ограничение скорости в 50 км\/ч. Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км\/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября. \r\n