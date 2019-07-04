Сегодня в Киеве на мосту Патона ограничит движение транспорта

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение транспорта на правобережной развязке моста имени Патона с 20:00 4 июля до 8:00 5 июля в связи с ремонтом покрытия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

Сообщается, что 4 июля в связи с началом ремонта на правобережной развязке моста Патона запланировано снятие верхнего слоя асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей).

Отмечается, что основные работы будут выполняться ночью.

КП приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українськi Новини, с 13 июня в Киеве перекрыли две полосы движения на Южном мосту в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Кроме того, из-за жары в Киеве ограничивали движение грузовых авто.

Тем временем в Киеве отменили ограничение скорости в 50 км/ч. Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября.