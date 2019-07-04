подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
04 июля 2019, четверг, 06:30 209
Общество 2019-07-04T06:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве на мосту Патона ограничит движение транспорта

Сегодня в Киеве на мосту Патона ограничит движение транспорта

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение транспорта на правобережной развязке моста имени Патона с 20:00 4 июля до 8:00 5 июля в связи с ремонтом покрытия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

Сообщается, что 4 июля в связи с началом ремонта на правобережной развязке моста Патона запланировано снятие верхнего слоя асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей).

Отмечается, что основные работы будут выполняться ночью.

КП приносят извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українськi Новини, с 13 июня в Киеве перекрыли две полосы движения на Южном мосту в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. 

Кроме того, из-за жары в Киеве ограничивали движение грузовых авто.

Тем временем в Киеве отменили ограничение скорости в 50 км/ч. Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября. 

 

Больше новостей о: мост Патона Перекрытие дорог Ограничение движения ситуация на дорогах

Архив
Новости
Сегодня в Киеве на мосту Патона ограничит движение транспорта 06:30
У Зеленского отказались сообщить, кто ведет от него переговоры по газу с Россией 06:22 Документ
Новости дня: К Зе нельзя с котом и "дематюкационный патруль" 06:02
В Украине похолодает до +7 и зальет дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала 06:00 Карта
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс к 6 иностранным валютам 05:59
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Ставнийчук о судебной реформе команды Зеленского: КС имеет все основания признать судебную реформу Порошенко неконституционной 10:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok