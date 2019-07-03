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03 июля 2019, среда, 14:09 118
Недвижимость 2019-07-03T14:09:02+03:00
Українські Новини
Предправления Фонда содействия молодежному строительству против бесплатной раздачи жилья

Предправления Фонда содействия молодежному строительству против бесплатной раздачи жилья

Председатель правления государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" Сергей Комнатный считает, что государство не должно предоставлять жилье по жилищным программам бесплатно.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Государство должно создать фонд социального жилья, которое не должно предоставляться в собственность. Оно должно предоставляться для временного проживания категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. Это семьи, которые столкнулись с временными проблемами. Например, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи", - подчеркнул Комнатный.

По его словам, безвозмездное предоставление жилплощади приводит к вымыванию из фондов муниципалитетов социального жилья.

Кроме того, из граждан, стоящих на квартирном учете, жилье получают единицы.

"Здесь еще надо убедиться, есть ли для этого основания, и почему они должны это жилье получать непосредственно в собственность, а не как временное", - отметил Комнатный.

Он считает, что государство должно создать условия, при которых гражданин сможет приобрести жилье за счет участия в жилищных программах, взять жилье в доступную ипотеку или арендовать за приемлемую цену.

Как сообщали Українськi Новини, Комнатный считает популизм главной причиной, которая мешает разрабатывать жилищную политику.

По данным ЮНИСЕФ, более трети молодых людей в Украине живет с родителями.

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