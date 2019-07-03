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03 липня 2019, середа, 12:25 191
Європа 2019-07-04T00:00:09+03:00
Українські Новини
Facebook оштрафували на 2 мільйони євро за поширення фейкових новин та ненависті

Facebook оштрафували на 2 мільйони євро за поширення фейкових новин та ненависті

Соціальні мережі. Фото: pixabay
Соціальні мережі. Фото: pixabay

Німеччина оштрафувала компанію Facebook, яка вперше призначила менеджера в Україні, за те, що вони порушили законодавство ФРН по боротьбі з поширенням фейкових новин і ненависті, таке рішення прийняли 2 липня у Федеральному відомстві у справах юстиції, про це повідомляє DW з посиланням на інформаційне агентство AFP.

Причиною цього кроку стало "недостатнє" надання інформації компанією Facebook за кількістю скарг користувачів соцмережі про поширення фейкової інформації та ненависницьких висловлювань, йдеться в постанові відомства.

Нинішнє рішення стало першим грошовим стягненням за порушення спеціального закону, що зобов'язує соціальні мережі стежити за своїм контентом. Цей нормативний акт діє з січня 2018 року. Згідно з нормами цього закону, соцмережі зобов'язані видаляти протиправні повідомлення та інформацію.

Крім того, вони повинні реагувати на скарги користувачів і кожні півроку надавати звіт, де повинно чітко зазначатися те, як соцмережа вчинила зі скаргами користувачів.

Компанія надала "розмиту картину" у звіті, де значно менше зафіксованих скарг, ніж у конкурентів.

Власне у звіті за першу половину 2018 представлені лише 886 скарг, тоді як відео-платформа YouTube виявила у себе 215 000 повідомлень і записів сумнівного змісту, з яких близько 58 000 видалено. Соцмережа Twitter повідомила про 215 000 повідомлень сумнівного змісту, з яких було видалено близько 29 000.

На тлі цього міністерка юстиції Німеччини Христині Ламбрехт закликала Facebook до прозорості.

Нагадаємо, раніше за відставку Цукерберга проголосували 68% зовнішніх акціонерів Facebook.

Також Цукерберг і Харрі обговорили можливість України і Гондурасу приєднатися до гонки штучного інтелекту.

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