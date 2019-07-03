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03 июля 2019, среда, 12:06 317
Америка 2019-07-03T14:00:04+03:00
Українські Новини
Над Флоридой военный самолет выпустил боеприпасы из-за столкновения с птицей

Над Флоридой военный самолет выпустил боеприпасы из-за столкновения с птицей

Самолет сбрасывает учебный боеприпас BDU-33 в 2014 году. Фото: @TheAviationist
Самолет сбрасывает учебный боеприпас BDU-33 в 2014 году. Фото: @TheAviationist

Штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II Военно-воздушных сил США выпустил три учебных боеприпаса в небе над Флоридой после того, как 1 июля столкнулся с птицей.

В заявлении военных сказано, что самолет выпустил учебные снаряды BDU-33, каждый из которых весит чуть больше 11 килограммов. Боеприпас имеет небольшой пиротехнический снаряд, при ударе он выпускает облако дыма, пишет Meduza.

Учебные снаряды выпустили в двух километрах от шоссе 129. Где они упали, не уточняется. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Военные призвали всех, кто найдет снаряды, не приближаться к ним.

С 1995 года американские военные самолеты 105 тысяч раз сталкивались с птицами. Общий ущерб от столкновений оценивают в более 800 миллионов долларов.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области разбился учебный самолет из-за отказа двигателя.

Ранее полиция начала расследовать падение самолета в озеро в Киеве.

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