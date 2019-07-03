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03 липня 2019, середа, 13:53 13
Життя 2019-07-03T14:30:02+03:00
Українські Новини
Друге в цьому році сонячне затемнення пройшло під знаком Рака

Друге в цьому році сонячне затемнення пройшло під знаком Рака

Вчора, 2 липня, відбулося друге в цьому році сонячне затемнення. Небесне явище почалося в 22:24 за київським часом. Але побачити його змогли тільки жителі Південної Америки, повідомляють Українські Новини.

Сонячне затемнення пройшло під знаком Рака. Астрологічний вплив сонячного затемнення могли відчути люди, які народилися в період з 29 червня по 5 липня.

Сонячне затемнення впливає на психіку людини і емоції. Можна було відчути тривожність, занепокоєння, були можливі прояви стресу або агресії.

Сонячне затемнення в Ракі робить людей добрішими, викликає бажання допомагати іншим, ставати краще. Сім днів після сонячного затемнення не варто піддаватися агресії. Сонячне затемнення закрило Місяць на 4 хвилини і 33 секунди.

Фото: REUTERS/David Mercado
Фото: REUTERS/David Mercado
Фото: REUTERS/Pablo Sanhueza
Фото: REUTERS/Pablo Sanhueza
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Фото: REUTERS/Juan Jose Gonzalez Galaz
Фото: REUTERS/Juan Jose Gonzalez Galaz
удалить 31 июля

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня відбудеться місячне затемнення, астрологи радять бути обережними зі своїми емоціями, потрібно стримувати їх, так як люди можуть бути агресивними.

Раніше повідомлялося про магнітні бурі в липні і про те, як зберегти хороше самопочуття.

Перше сонячне затемнення у 2019 році пройшло на Різдво: відео.

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