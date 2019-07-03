Друге в цьому році сонячне затемнення пройшло під знаком Рака

Сонячне затемнення пройшло під знаком Рака. Астрологічний вплив сонячного затемнення могли відчути люди, які народилися в період з 29 червня по 5 липня. Сонячне затемнення впливає на психіку людини і емоції. Можна було відчути тривожність, занепокоєння, були можливі прояви стресу або агресії. Сонячне затемнення в Ракі робить людей добрішими, викликає бажання допомагати іншим, ставати краще. Сім днів після сонячного затемнення не варто піддаватися агресії. Сонячне затемнення закрило Місяць на 4 хвилини і 33 секунди.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня відбудеться місячне затемнення, астрологи радять бути обережними зі своїми емоціями, потрібно стримувати їх, так як люди можуть бути агресивними.

Раніше повідомлялося про магнітні бурі в липні і про те, як зберегти хороше самопочуття.

Перше сонячне затемнення у 2019 році пройшло на Різдво: відео.