Завтра суд огласит приговор Труханову

Малиновский районный суд Одессы огласит приговор мэру Одессы Геннадию Труханову 4 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"Сообщаем, что ориентировочная дата выхода коллегии судей из совещательной комнаты - 4 июля 2019 в 11:00", - сказано в нем.\r\nОглашение приговора состоится в зале судебного заседания №2.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Труханова.\r\nСАП просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости.\r\n30 мая 2018 года НАБУ и САП завершили расследование по делу против мэра Одессы Труханова.\r\nЗа 2018 год председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов задекларировал 249 185 гривен доходов.\r\nТакже НАПК направило в суд протокол об административном нарушении в отношении председателя Одесского городского совета Геннадия Труханова за декларирование недостоверной информации.