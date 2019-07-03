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03 июля 2019, среда, 11:13 365
Судебная власть 2019-07-03T11:26:02+03:00
Українські Новини
Завтра суд огласит приговор Труханову

Завтра суд огласит приговор Труханову

Геннадий Труханов
Геннадий Труханов

Малиновский районный суд Одессы огласит приговор мэру Одессы Геннадию Труханову 4 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Сообщаем, что ориентировочная дата выхода коллегии судей из совещательной комнаты - 4 июля 2019 в 11:00", - сказано в нем.

Оглашение приговора состоится в зале судебного заседания №2.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Труханова.

САП просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости.

30 мая 2018 года НАБУ и САП завершили расследование по делу против мэра Одессы Труханова.

За 2018 год председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов задекларировал 249 185 гривен доходов.

Также НАПК направило в суд протокол об административном нарушении в отношении председателя Одесского городского совета Геннадия Труханова за декларирование недостоверной информации.

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