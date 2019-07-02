Шарий провел свой митинг с красными шариками на Майдане

Блогер Анатолий Шарий провел сегодня в Киеве, на Майдане Независимости митинг своих сторонников на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Около 19:00 в центре столицы стали собираться и другие люди. Их можно было отличить по наличию в руках красных шариков. Эти люди собрались для того, чтобы выразить свою поддержку кандидату в депутаты Анатолию Шарию. По словам участников митинга, в Украине все люди могут выражать свои мысли взгляды — за это они и вышли. На вопрос о шариках, сказали, что это подарки. Разошелся же этот митинг примерно в 20:30 — как раз когда в разгаре была другая акция. Столкновений удалось избежать.

Тем временем "Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня.

Также сегодня на "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны".