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02 июля 2019, вторник, 23:36 200
Общество 2019-07-02T23:47:29+03:00
Українські Новини
Шарий провел свой митинг с красными шариками на Майдане

Шарий провел свой митинг с красными шариками на Майдане

Блогер Анатолий Шарий провел сегодня в Киеве, на Майдане Независимости митинг своих сторонников на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Около 19:00 в центре столицы стали собираться и другие люди. Их можно было отличить по наличию в руках красных шариков. Эти люди собрались для того, чтобы выразить свою поддержку кандидату в депутаты Анатолию Шарию. По словам участников митинга, в Украине все люди могут выражать свои мысли взгляды — за это они и вышли. На вопрос о шариках, сказали, что это подарки. Разошелся же этот митинг примерно в 20:30 — как раз когда в разгаре была другая акция. Столкновений удалось избежать.

Тем временем "Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня.

Также сегодня на "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны".

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