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02 июля 2019, вторник, 21:19 20
Президент 2019-07-02T21:20:01+03:00
Українські Новини
Зеленский пригласил миссию МВФ в Украину после формирования нового Кабмина

Зеленский пригласил миссию МВФ в Украину после формирования нового Кабмина

МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Президент Владимир Зеленский пригласил миссию Международного валютного фонда в Украину для достижения рабочей договоренности по новой программе сразу после формирования нового состава Кабинета Министров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам встречи с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном, передают Українськi Новини.

"Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", - сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти и он готов продолжать сотрудничество с миссией.

Он также заверил, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, будет принимать реформаторские законы.

Президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие.

В частности речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли.

Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

Как сообщали Українськi Новини, миссия Международного валютного фонда покинула Украину и готова вернуться в Украину после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров.

Ранее Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.

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