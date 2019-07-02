Зеленский пригласил миссию МВФ в Украину после формирования нового Кабмина

Президент Владимир Зеленский пригласил миссию Международного валютного фонда в Украину для достижения рабочей договоренности по новой программе сразу после формирования нового состава Кабинета Министров.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам встречи с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном, передают Українськi Новини.\r\n"Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", - сказано в сообщении.\r\nЗеленский подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти и он готов продолжать сотрудничество с миссией.\r\nОн также заверил, что гарантирует независимость Национального банка Украины.\r\nГлава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, будет принимать реформаторские законы.\r\nПрезидент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие.\r\nВ частности речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли.\r\nЗеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.\r\nКак сообщали Українськi Новини, миссия Международного валютного фонда покинула Украину и готова вернуться в Украину после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров.\r\nРанее Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.