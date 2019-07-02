подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 июля 2019, вторник, 20:40 59
Политика мира 2019-07-02T22:15:02+03:00
Українські Новини
Уроженец Херсона может стать главой Европарламента

Уроженец Херсона может стать главой Европарламента

Депутат Европарламента из Болгарии от группы социалистов Сергей Станишев, который имеет шансы стать президентом Европарламента, является уроженцем Украины, а именно - Херсона. Об этом сообщает Европейская правда.

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом любой институции ЕС, родившимся в Украине", - отметил в своем Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Сергей Станишев - болгарский политик левого толка, премьер-министр Болгарии (август 2005 - июль 2009), председатель Болгарской социалистической партии (БСП). Родился в Херсоне в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.

Вскоре после его рождения семья эмигрировала в Россию, в город Москва. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Павел Климкин считает благоприятными для Украины результаты выборов в Европейский парламент.

Также на выборах в Европарламент в Великобритании лидировала партия сторонников Вrexit.

Европарламент обновил состав: реакция Украины.

Депутаты от правопопулистских партий объединились в новую силу в Европарламенте.

Больше новостей о: Европарламент Выборы в Европарламент

Архив
Новости
Журналиста избили на митинге сторонников Порошенко. Фото: strana.ua
На "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны" 22:24
Кандидат от "Слуги народа" Куницкий служил в армии и присягал иностранному государству, - нардепы 21:50
Евросовет выдвинул кандидатом в президенты Еврокомиссии министра обороны Германии 21:45
ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию 21:34
Зеленский пригласил миссию МВФ в Украину после формирования нового Кабмина 21:19
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok