ЦИК зарегистрировал диджея Евтухова кандидатом в депутаты от "Партии Шария"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала диджея и музыкального продюсера Евгения Евтухова (Dj Sender) кандидатом в депутаты Верховной Рады.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИКа во вторник, передают Українськi Новини.

Постановление комиссии принято во исполнение решения Верховного Суда, который не установил факт непроживания Евтухова в течение 5 лет.

При этом правоохранительные органы представили ЦИКу такую информацию.

Евтухов зарегистрирован как кандидат по списку "Партии Шария".

Он родился в 1984 году в Луганске.

Известен как диджей и основатель радиостанции DJFM.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировал видеоблогера, бывшего журналиста Анатолия Шария кандидатом в депутаты Верховной Рады.

Также Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию блогера, медиаэксперта Анатолия Шария под названием "партия Шария".

Ранее Национальная полиция начала расследование против Анатолия Шария по подозрению в разжигании межнациональной вражды в интернете.