ЦИК зарегистрировал диджея Евтухова кандидатом в депутаты от "Партии Шария"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала диджея и музыкального продюсера Евгения Евтухова (Dj Sender) кандидатом в депутаты Верховной Рады.\r\nСоответствующее решение принято на заседании ЦИКа во вторник, передают Українськi Новини.\r\nПостановление комиссии принято во исполнение решения Верховного Суда, который не установил факт непроживания Евтухова в течение 5 лет.\r\nПри этом правоохранительные органы представили ЦИКу такую информацию.\r\nЕвтухов зарегистрирован как кандидат по списку "Партии Шария".\r\nОн родился в 1984 году в Луганске.\r\nИзвестен как диджей и основатель радиостанции DJFM.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировал видеоблогера, бывшего журналиста Анатолия Шария кандидатом в депутаты Верховной Рады.\r\nТакже Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию блогера, медиаэксперта Анатолия Шария под названием "партия Шария".\r\nРанее Национальная полиция начала расследование против Анатолия Шария по подозрению в разжигании межнациональной вражды в интернете.