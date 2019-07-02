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02 липня 2019, вівторок, 16:20 16
Вибори 2019-07-02T17:30:03+03:00
Українські Новини
ЦВК зареєструвала діджея Євтухова кандидатом у депутати від "Партії Шарія"

ЦВК зареєструвала діджея Євтухова кандидатом у депутати від "Партії Шарія"

Діджей Євген Євтухов. Фото: facebook/eu.sender
Діджей Євген Євтухов. Фото: facebook/eu.sender

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала діджея та музичного продюсера Євгена Євтухова (Dj Sender) кандидатом у депутати Верховної Ради.

Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК у вівторок, передають Українські Новини.

Постанова комісії прийнято на виконання рішення Верховного Суду, який не встановив факт непроживання Євтухова протягом 5 років.

При цьому правоохоронні органи представили ЦВК таку інформацію.

Євтухов зареєстрований як кандидат у списку "Партії Шарія".

Він народився в 1984 році в Луганську.

Відомий як ді-джей і засновник радіостанції DJFM.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала відеоблогера, колишнього журналіста Анатолія Шарія кандидатом у депутати Верховної Ради.

Також Міністерство юстиції України зареєструвало політичну партію блогера, медіаексперта Анатолія Шарія під назвою "партія Шарія".

Раніше Національна поліція почала розслідування проти Анатолія Шарія за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в інтернеті.

Більше новин про: ЦВК Анатолій Шарій Вибори до Верховної Ради Партія Шарія Євген Євтухов Діджей Євтухов Dj Sender

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