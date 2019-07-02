ЦВК зареєструвала діджея Євтухова кандидатом у депутати від "Партії Шарія"

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала діджея та музичного продюсера Євгена Євтухова (Dj Sender) кандидатом у депутати Верховної Ради.\r\nВідповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК у вівторок, передають Українські Новини.\r\nПостанова комісії прийнято на виконання рішення Верховного Суду, який не встановив факт непроживання Євтухова протягом 5 років.\r\nПри цьому правоохоронні органи представили ЦВК таку інформацію.\r\nЄвтухов зареєстрований як кандидат у списку "Партії Шарія".\r\nВін народився в 1984 році в Луганську.\r\nВідомий як ді-джей і засновник радіостанції DJFM.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала відеоблогера, колишнього журналіста Анатолія Шарія кандидатом у депутати Верховної Ради.\r\nТакож Міністерство юстиції України зареєструвало політичну партію блогера, медіаексперта Анатолія Шарія під назвою "партія Шарія".\r\nРаніше Національна поліція почала розслідування проти Анатолія Шарія за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в інтернеті.