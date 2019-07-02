ЦВК зареєструвала діджея Євтухова кандидатом у депутати від "Партії Шарія"

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала діджея та музичного продюсера Євгена Євтухова (Dj Sender) кандидатом у депутати Верховної Ради.

Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК у вівторок, передають Українські Новини.

Постанова комісії прийнято на виконання рішення Верховного Суду, який не встановив факт непроживання Євтухова протягом 5 років.

При цьому правоохоронні органи представили ЦВК таку інформацію.

Євтухов зареєстрований як кандидат у списку "Партії Шарія".

Він народився в 1984 році в Луганську.

Відомий як ді-джей і засновник радіостанції DJFM.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала відеоблогера, колишнього журналіста Анатолія Шарія кандидатом у депутати Верховної Ради.

Також Міністерство юстиції України зареєструвало політичну партію блогера, медіаексперта Анатолія Шарія під назвою "партія Шарія".

Раніше Національна поліція почала розслідування проти Анатолія Шарія за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в інтернеті.