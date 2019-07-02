Мільйонний протест в Гонконзі закінчився розгоном поліції: що відбувається

Близько двох мільйонів жителів Гонконгу взяли участь у вуличних протестах, які почалися ще 16 червня, проти внесення змін у закон про екстрадицію. Це один з найбільших протестів в історії Гонконгу. Про це повідомляє BBC.

Новий законопроект пропонував дозволити екстрадицію осіб, яких звинувачує в злочинах влада материкового Китаю, Тайваню і Макао. Противники поправок побоюються, що закон про екстрадицію зможуть використовувати проти політичних опонентів китайського уряду, які проживають в Гонконзі.

Мітингувальники в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Напередодні глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що розгляд законопроекту відкладено на невизначений час, однак протестувальники вимагають його повного і остаточного відкликання.

Потім люди почали протестувати з приводу того, що під час однієї з акції помер активіст, який впав з висоти, намагаючись повісити банер з вимогами демонстрантів. На марші несли плакати, які звинувачували Китай у вбивствах жителів Гонконгу.

Акції тривали близько двох тижнів, і тільки вчора,1 липня, поліція розігнала демонстрантів, які змогли прорватися в середину будівлі законодавчих зборів автономного регіону, де збирається місцевий уряд.

Люди були озброєні арматурою і дорожніми знаками. В середині зривали зі стін картини, розбивали двері і писали на стінах послання фарбою.

Захоплення парламенту в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Поліція за допомогою сльозогінного газу змогла вигнати протестувальників, які раніше штурмували й захопили парламент Гонконгу.

Через годину вулиці навколо будівлі очистили від усіх протестувальників. Потім правоохоронці почали обшукувати приміщення будівлі парламенту в разі, якщо частина активістів вирішила все ж залишитися.

Крім вимоги остаточно відмовитися від прийняття суперечливого законопроекту, друга вимога демонстрантів - відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем.



Протести поки не поновлювалися.

Спеціальний адміністративний район Гонконг зараз є частиною Китаю, а керування ним здійснюється за принципом "одна країна - дві системи". Це гарантує Гонконгу юридичну незалежність, власне законодавство і окрему від материкового Китаю економічну систему.



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