В Николаевской области столкнулись два микроавтобуса, один человек погиб, еще 15 - пострадали

Сегодня, 2 июля, в Николаевской области, в районе села Благодатное произошла смертельная авария, в которой погиб один человек, а еще 15 - пострадали. Об этом сообщает пресс-служба отдела областной полиции.

Так, сообщается, что авария произошла около 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Николаев – Благовещенское". Столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes Benz под управлением 45-летнего водителя и маршрутного Mercedes Sprinter сообщением "Николаев – Первомайск", за рулем которого находился 35-летний мужчина.

"По предварительной информации в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП в Николаевской области

На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, под Николаевом перевернулся микроавтобус, водитель погиб.

Ранее в Николаевской области столкнулись ВАЗ и Renault, погибли оба водителя.