В Украине впервые оштрафовали участников аукциона "Prozorro. продажи"

Административная коллегия Львовского территориального отделения Антимонопольного комитета оштрафовала предпринимателя Андрея Бердулу и ООО "Галицкая финансовая компания", где он является совладельцем, за антиконкурентные согласованные действия во время участия в аукционе по продаже имущества на "Prozorro. Продажи". Об этом написали "Наші гроші. Львів".

Согласно решению, которое было принято 25 июня этого года, Бердула конкурировал с ООО "Галицкая финансовая компания" на торгах за нежилое помещение в админкорпусе на первом этаже площадью 191,4 кв. м во Львове на ул. Б. Хмельницкого, 176 (основные средства в количестве 749 единиц). В этой компании Бердули принадлежит 25%. Кроме того, он является ее руководителем.

Во время аукциона участники не меняли свои первоначальные предложения, в результате договор купли-продажи в июле прошлого года заключили с Андреем Бердулой.

Как показала админколегия в ходе расследования, между участниками были хозяйственные отношения, и они осуществляли вход в систему, на аукцион и загружали документы с одинаковых IP-адресов.

Согласно письмам участников, они признали факт нарушения законодательства, а предприниматель Андрей Бердула уже прекратил деятельность (25 апреля этого года).

На "Галицкую финансовую компанию" было наложено 27 тыс. грн штрафа. Также участники уже внесены в так называемый "черный список" АМКУ, то есть не смогут участвовать в торгах в течение следующих трех лет.

Вынесения такого решения Львовским Теротделение АМКУ - это первый случай в Украине наказание за антиконкурентные согласованные действия во время участия в торгах по продаже имущества на "Prozorro. Продажи". А потому, по словам руководителя Львовского территориального отделения Антимонопольного комитета Ростислава Лещишина, они получали методическую помощь от АМКУ.

"Судебной практики по этому поводу еще нет. Мы ожидаем, будут ли участники обжаловать наше решение в судебном порядке или нет", - сказал он.

Напомним, ранее АМКУ начал расследование возможного монопольного положения МХП.

Кроме того, АМКУ оштрафовал туроператора Join Up на 1,5 млн гривен.