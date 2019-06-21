АМКУ оштрафовал туроператора Join Up на 1,5 млн гривен

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал туристического оператора Join Up на сумму 1,5 млн гривен за распространение недостоверной информации касательно авиаперевозчиков.\r\nОб этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.\r\n"АМКУ оштрафовал туроператора "Джоин Ап!" на 1,5 млн грн за распространение недостоверной информации относительно авиакомпаний-перевозчиков", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что туроператор предлагал своим потенциальным клиентам услуги авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и Windrose, с которыми на самом деле не имел соглашений.\r\nВ портфеле Join Up 45 направлений, в 2019 году планируется открытие еще двух новых направлений.\r\nСогласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем Join Up является компания по предоставлению услуг бронирования "ACS-Украина", конечные бенефициарные собственники которой - Татьяна Альба и Юрий Альба.\r\nКомпания Join Up основана в 2009 году.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Join Up совместно с Bukovyna Airlines запустили новый рейс "Ровно - Шарм-эль-Шейх".\r\nПрошлым летом более 200 клиентов Join Up "застряли" в египетском городе Хургада и не могли вылететь во Львов.