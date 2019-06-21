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21 июня 2019, пятница, 13:23 15
Экономика 2019-06-21T13:23:54+03:00
Українські Новини
АМКУ оштрафовал туроператора Join Up на 1,5 млн гривен

АМКУ оштрафовал туроператора Join Up на 1,5 млн гривен

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал туристического оператора Join Up на сумму 1,5 млн гривен за распространение недостоверной информации касательно авиаперевозчиков.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.

"АМКУ оштрафовал туроператора "Джоин Ап!" на 1,5 млн грн за распространение недостоверной информации относительно авиакомпаний-перевозчиков", - сказано в нем.

Отмечается, что туроператор предлагал своим потенциальным клиентам услуги авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и Windrose, с которыми на самом деле не имел соглашений.

В портфеле Join Up 45 направлений, в 2019 году планируется открытие еще двух новых направлений.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем Join Up является компания по предоставлению услуг бронирования "ACS-Украина", конечные бенефициарные собственники которой - Татьяна Альба и Юрий Альба.

Компания Join Up основана в 2009 году.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Join Up совместно с Bukovyna Airlines запустили новый рейс "Ровно - Шарм-эль-Шейх".

Прошлым летом более 200 клиентов Join Up "застряли" в египетском городе Хургада и не могли вылететь во Львов.

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