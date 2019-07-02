В Україні вперше оштрафували учасників аукціону "Prozorro. продажу"

Адміністративна колегія Львівського тервідділення Антимонопольного комітету оштрафувала підприємця Андрія Бердулу та ТОВ "Галицька фінансова компанія", де він є співвласником, за антиконкурентні узгоджені дії під час участі в аукціоні з продажу майна на "Prozorro. Продажі". Про це написали "Наші гроші. Львів".

Згідно з рішенням, яке було прийняте 25 червня цього року, Бердула конкурував із ТОВ "Галицька фінансова компанія" на торгах за нежитлове приміщення в адмінкорпусі на першому поверсі площею 191,4 кв. м у Львові на вул. Б. Хмельницького, 176 (основні засоби у кількості 749 одиниць). У цій компанії Бердулі належить 25%. Крім того, він є її керівником.

Під час аукціону учасники не змінювали свої первинні пропозиції, в результаті договір купівлі-продажу в липні минулого року уклали з Андрієм Бердулою.

Як виявила адмінколегія під час розслідування, між учасниками були господарські відносини і вони здійснювали вхід в систему, на аукціон та завантажували документи із однакових IP-адрес.

Згідно з листами учасників, вони визнали факт порушення законодавства, а підприємець Андрій Бердула вже припинив діяльність (25 квітня цього року).

На "Галицьку фінансову компанію" було накладено 27 тис грн. штрафу. Також учасники вже внесені до так званого "чорного списку" АМКУ, тобто не зможуть брати участі в торгах протягом наступних трьох років.

Винесення такого рішення Львівським тервідділенням АМКУ – це перший випадок в Україні покарання за антиконкурентні узгоджені дії під час участі в торгах з продажу майна на "Prozorro. Продажі". А тому, за словами керівника Львівського тервідділення Антимонопольного комітету Ростислава Лещишина, вони отримували методичну допомогу від АМКУ.

"Судової практики з цього приводу ще не має. Ми чекаємо, чи будуть учасники оскаржувати наше рішення в судовому порядку чи ні", – сказав він.

Нагадаємо, раніше АМКУ почав розслідування можливого монопольного становища МХП.

Крім того, АМКУ оштрафував туроператора Join Up на 1,5 млн гривень.