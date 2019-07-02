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02 липня 2019, вівторок, 10:06 15
Силові структури 2019-07-02T11:00:02+03:00
Українські Новини
Українські військові за добу зазнали серйозних втрат в зоні ООС

Українські військові за добу зазнали серйозних втрат в зоні ООС

Бойовики 25 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 1 липня, 2 військовослужбовців загинули і 2 поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

За минулу добу бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 13 разів - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу бойовиків 2 українських військовослужбовців загинули, ще 2 зазнали поранення.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 15 раз обстріляли позиції ООС: п'ять разів поблизу Водяного - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперської і стрілецької зброї; тричі біля Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм; біля Маріїнки - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем; тричі в районі Новоселівки Другий - з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП і автоматичних гранатометів; околиці Лебединського - з 120-мм міномета; поблизу Опитного - із великокаліберного кулемета; біля Пісків - з підствольного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 10 разів: поблизу Новоолександрівки - з міномета калібру 120 мм; тричі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів; в районі Зайцево - з міномета калібру 82 мм автоматичного гранатомета; двічі біля Луганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; неподалік Новотошківського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; околиці Кримського - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; поруч з Новгородським - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

За даними української розвідки, 1 липня 3 бойовики були вбиті, ще 5 поранені.

З початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" українські позиції були обстріляні один раз: поблизу Лебединського - з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили один обстріл позицій ООС: біля Новолуганського - з міномета калібру 82 мм.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли автомобіль одного з підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) під час евакуації медиками пораненого в районі Водяного.

Пізніше Володимир Зеленський відреагував на обстріл авто під час евакуації медиками пораненого в ООС.

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