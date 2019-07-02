Минфин сократил планы по размещению валютных ОВГЗ

Министерство финансов в июле-сентябре 2019 года запланировало ежемесячные аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в долларах.

Об этом говорится в обнародованном графике размещения Минфином ОВГЗ на 3-й квартал, передают Українські Новини.

Как и прежде, Минфин планирует проводить аукционы по продаже ОВГЗ по вторникам.

К размещению будут предлагаться гособлигации со сроком обращения 3, 6, 12 месяцев, 1,3 года, 2, 3 года и 5 лет.

Министерство также планирует ежемесячно проводить первичные аукционы по продаже ОВГЗ в долларах (16 июля, 13 августа и 10 сентября) и один раз – в евро (27 августа).

Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.

Профицит текущего счета платежного баланса в мае составил всего 249 млн долларов или 2,2% ВВП против дефицита в 79 млн долларов или 0,8% ВВП в мае 2018 года.