Мінфін скоротив плани з розміщення валютних ОВДП

Міністерство фінансів у липні-вересні 2019 року запланувало щомісячні аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у доларах.

Про це йдеться в оприлюдненому графіку розміщення Мінфіном ОВДП на 3-й квартал, передають Українські Новини.

Як і раніше, Мінфін планує проводити аукціони з продажу ОВДП по вівторках.

До розміщення будуть пропонуватися держоблігації зі строком обігу 3, 6, 12 місяців, 1,3 роки, 2, 3 і 5 років.

Міністерство також планує щомісяця проводити первинні аукціони з продажу ОВДП у доларах (16 липня, 13 серпня і 10 вересня) і один раз – в євро (27 серпня).

Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) у порівнянні з попереднім місяцем.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в травні склав 249 млн доларів або 2,2% ВВП проти дефіциту в 79 млн доларів або 0,8% ВВП в травні 2018 року.