підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 липня 2019, вівторок, 09:20 15
Фінанси 2019-07-02T10:30:02+03:00
Українські Новини
Мінфін скоротив плани з розміщення валютних ОВДП

Мінфін скоротив плани з розміщення валютних ОВДП

Міністерство фінансів у липні-вересні 2019 року запланувало щомісячні аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у доларах.

Про це йдеться в оприлюдненому графіку розміщення Мінфіном ОВДП на 3-й квартал, передають Українські Новини.

Як і раніше, Мінфін планує проводити аукціони з продажу ОВДП по вівторках.

До розміщення будуть пропонуватися держоблігації зі строком обігу 3, 6, 12 місяців, 1,3 роки, 2, 3 і 5 років.

Міністерство також планує щомісяця проводити первинні аукціони з продажу ОВДП у доларах (16 липня, 13 серпня і 10 вересня) і один раз – в євро (27 серпня).

Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) у порівнянні з попереднім місяцем.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в травні склав 249 млн доларів або 2,2% ВВП проти дефіциту в 79 млн доларів або 0,8% ВВП в травні 2018 року.

Більше новин про: аукціон ОВДП мінфін овдп валютні овдп

Архів
Новини
Зеленський прибув до Канади. Фото: facebook.com/president.gov.ua
Зеленський з дружиною прилетіли до Канади 11:03
Українця Станіслава Асєєва внесено до міжнародного списку 10 журналістів, чиї права грубо порушуються та чия доля у небезпеці, - НСЖУ 10:55 Фото
Порошенко заяву Богдана про російську мову на Донбасі назвав проросійським реваншем 10:52
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
На початку року витрати українців зростали швидше, ніж доходи 10:32
більше новин
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років 15:41
В Україні припинила діяти формула "Роттердам+" 15:43
Спроби зупинити введений ринок електроенергії несуть великі ризики, - Олександр Рогозін 09:21
"Дарниця" увійшла в Європейську Бізнес Асоціацію 20:07
більше новин
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
Sea Breeze-2019. Фото:
Фото дня: Військові катери Грузії і США ефектно прибули на Sea Breeze-2019 до Одеси 17:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok