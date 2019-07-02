Второе солнечное затмение в году состоится вечером: где можно увидеть и во сколько

Во вторник, 2 июля, состоится солнечное затмение. Небесное явление можно будет наблюдать в 22:24 по киевскому времени, но своими глазами затмение увидят только жители Южной Америки, сообщают Українські Новини.

Луна закроет солнце на 4 минуты и 33 секунды.

Несмотря на то, что большая часть мира вживую увидеть затмение не сможет, на это время запланировано множество онлайн-трансляций.

Это солнечное затмение станет вторым в 2019 году, первое произошло в Святой вечер Рождества - 6 января.

Солнечное затмение происходит, когда Луна попадает между наблюдателем и Солнцем, и загораживает его. Поскольку Луна перед затмением обращена неосвещенной стороной, то перед затмением всегда бывает новолуние, то есть Луна не видна. Создается впечатление, что Солнце закрывается черным диском, а наблюдающий с Земли видит это явление как солнечное затмение.

Самое длительное солнечное затмение произошло 15 января 2010 года в Юго-Восточной Азии и длилось более 11 минут.

Раньше Українські Новини писали о самых опасных датах в 2019 году и что советуют астрологи, а также - магнитных бурях в июле.

Также в Святой вечер Рождества произошло первое солнечное затмение 2019.