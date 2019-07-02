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02 липня 2019, вівторок, 08:51 36
Життя 2019-07-02T11:00:03+03:00
Українські Новини
Друге сонячне затемнення в році відбудеться ввечері: де можна побачити і о котрій

Друге сонячне затемнення в році відбудеться ввечері: де можна побачити і о котрій

Сонячне затемнення. Фото: NASA
Сонячне затемнення. Фото: NASA

У вівторок, 2 липня, відбудеться сонячне затемнення. Небесне явище можна буде спостерігати о 22:24 за київським часом, але своїми очима затемнення побачать лише мешканці Південної Америки, повідомляють Українські Новини.

Місяць закриє сонце на 4 хвилини і 33 секунди.

Незважаючи на те, що більша частина світу наживо побачити затемнення не зможе, на цей час заплановано безліч онлайн-трансляцій.

Це сонячне затемнення стане другим у 2019 році, перше відбулося в Святий вечір Різдва - 6 січня.

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць потрапляє між спостерігачем і Сонцем, і загороджує його. Оскільки Місяць перед затемненням звернений неосвітленою стороною, то перед затемненням завжди буває молодик, тобто Місяць не видно. Створюється враження, що Сонце закривається чорним диском, а спостерігач з Землі бачить це явище як сонячне затемнення.

Найтриваліше сонячне затемнення відбулося 15 січня 2010 року в Південно-Східній Азії і тривало понад 11 хвилин.

Раніше Українські Новини писали про найнебезпечніші дати в 2019 році і що радять астрологи, а також - магнітні бурі у липні.

Також у Святий вечір Різдва сталося перше сонячне затемнення 2019.

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