Друге сонячне затемнення в році відбудеться ввечері: де можна побачити і о котрій

У вівторок, 2 липня, відбудеться сонячне затемнення. Небесне явище можна буде спостерігати о 22:24 за київським часом, але своїми очима затемнення побачать лише мешканці Південної Америки, повідомляють Українські Новини.

Місяць закриє сонце на 4 хвилини і 33 секунди.

Незважаючи на те, що більша частина світу наживо побачити затемнення не зможе, на цей час заплановано безліч онлайн-трансляцій.

Це сонячне затемнення стане другим у 2019 році, перше відбулося в Святий вечір Різдва - 6 січня.

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць потрапляє між спостерігачем і Сонцем, і загороджує його. Оскільки Місяць перед затемненням звернений неосвітленою стороною, то перед затемненням завжди буває молодик, тобто Місяць не видно. Створюється враження, що Сонце закривається чорним диском, а спостерігач з Землі бачить це явище як сонячне затемнення.

Найтриваліше сонячне затемнення відбулося 15 січня 2010 року в Південно-Східній Азії і тривало понад 11 хвилин.

Раніше Українські Новини писали про найнебезпечніші дати в 2019 році і що радять астрологи, а також - магнітні бурі у липні.

Також у Святий вечір Різдва сталося перше сонячне затемнення 2019.